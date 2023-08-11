Galatasaray, Tete'de işini sağlama aldı

hızlı kulüplerinden, günlerdir beklenentransferini de sonunda açıkladı. Sarı-kırmızılılar bir süre önce İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcunun transferini de sonuçlandırdı.Shakhtar Donetsk ile bu senenin sonuna kadar sözleşmesi bulunan ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın oyunculara tanıdığı haktan faydalanarak bu kontratını tek taraflı sonlandıran 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Cim-Bom bir sürediryürütüyordu. Uluslararası hukuk firmalarından, transfere ilişkin yasal bir risk olmadığı yönünde raporlar ulaştıktan sonra sarı-kırmızılı kulüp transferi resmen açıkladı ve oyuncunun maliyetlerini KAP'a bildirdi.Tam ismi Mateus Cardoso Lemos Martins olan futbolcu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.