Galatasaray, Tete'de işini sağlama aldı

Brezilyalı futbolcu Tete'yi renklerine bağlayan Galatasaray, bu transferde hukuki bir sorunla karşılaşmamak için uluslararası hukuk firmalarından rapor aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Tete'de işini sağlama aldı
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11 Ağustos 2023 09:27
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Transferin hızlı kulüplerinden Galatasaray, günlerdir beklenen Tete transferini de sonunda açıkladı. Sarı-kırmızılılar bir süre önce İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcunun transferini de sonuçlandırdı.

YASAL SORUN ÇIKMADI

Shakhtar Donetsk ile bu senenin sonuna kadar sözleşmesi bulunan ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın oyunculara tanıdığı haktan faydalanarak bu kontratını tek taraflı sonlandıran 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Cim-Bom bir süredir yasal durumla ilgili inceleme yürütüyordu. Uluslararası hukuk firmalarından, transfere ilişkin yasal bir risk olmadığı yönünde raporlar ulaştıktan sonra sarı-kırmızılı kulüp transferi resmen açıkladı ve oyuncunun maliyetlerini KAP'a bildirdi.



2.8 MİLYON EURO MAAŞ

Tam ismi Mateus Cardoso Lemos Martins olan futbolcu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.



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