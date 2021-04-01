Galatasaray temsilci de yollamayacak

Galatasaray, Kulüpler Birliği defterini tamamen kapattı. Yaşanan gelişmeler ve gerekçeler burada...

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Galatasaray temsilci de yollamayacak
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01 Nisan 2021 11:38
Kulüpler Birliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in istifasıyla ciddi şekilde sarsıldı. Fenerbahçe'nin yaptığı 1959 öncesi 9 birinciliğinin geçerli sayılması talebine, 5 birinciliği daha bulunan Beşiktaş'ın destek olması, diğer kulüplerin ise sessiz kalması üzerine Cengiz, "Birlik bazı kulüplerin çıkarlarının korunduğu bir yere dönüştü" diyerek istifasını sunmuştu.

Şimdi gözler Galatasaray'ın birlikte temsil edilip edilmeyeceğine çevrilirken Cengiz'in toplantılara herhangi bir kulüp çalışanını dahi göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Fenerbahçe, daha önce TBMM, TFF ve Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesine karşın Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in, "Talep olursa yeniden inceleriz" açıklaması üzerine başvurusunu yeniledi.

KAPSAM DIŞINDA

TFF'ye 6 sayfalık itiraz dilekçesi sunan Galatasaray, "Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır. O dönemdeki organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir" tezini savunuyor.



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