Galatasaray temasa geçti; Günay Güvenç

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekildi.



Türkiye Futbol Federasyonu da bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin verdi.



Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışları başladı.



TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar geçici bir transfer yapmak için harekete geçti.



Galatasaray bu süreçte, Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.



Galatasaray'ın, sezonun geri kalanında Günay'ın maaşının tamamını ödemesi bekleniyor. 31 yaşındaki file bekçisinin yerli olmasının, bu transferde en büyük etken olduğu belirtiliyor.





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