Galatasaray: "Teker teker geçiyoruz"

Galatasaray, Zalgiris ile oynanan maçın ardından "Teker teker, geçiyoruz turları…" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray: 'Teker teker geçiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 01:02
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 01:23
Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Teker teker, geçiyoruz turları…" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray paylaşımında "Aslan" emojisi de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery