Nicolo Zaniolo'dan sonra bir bomba daha patlatmaya kararlı olan Galatasaray, Dinamo Moskova'nın süper yeteneği Arsen Zakharyan'dan vazgeçmiyor. Yönetim, Chelsea'nin de ilgilendiği genç yıldız için Rus ekibiyle kıran kırana pazarlık halinde...



Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üç isim üzerine yoğunlaşmıştı.



Paulo Dybala, Angel Di Maria ve Arsen Zakharyan'ı isteyen Cim Bom'da, flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Yönetimi, Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaştı.



Cim Bom, 5 Mart'ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce 11+2 milyon Euro'luk teklif yapan Aslan, Rus futbolcu için şartları zorlayacak.



On numaranın yanı sıra orta sahanın sağ ve sol bölgelerinde de forma giyebilen Zakharyan'ı, teknik de çok istiyor.



