Galatasaray, Taylan Antalyalı olmadan zorlanıyor

Daha önce Taylan Antalyalı'nın oynamadığı 3 maçın 2'sinde puan kaybeden Galatasaray, Rizespor karşısında da kazanamadı. Başarılı oyuncunun forma giymediği Ankaragücü ve Rizespor sınavlarını kaybeden Cim Bom, Antalya'yla berabere kalırken, yalnızca Kasımpaşa'yı devirebildi.

Haber; Fanatik
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Galatasaray, Taylan Antalyalı olmadan zorlanıyor
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21 Mart 2021 13:39
Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı arıyor... Geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan Kayseri sınavında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 26 yaşındaki orta saha, Rizespor karşısında takımını yalnız bıraktı. Etebo, başarılı oyuncunun boşluğunu büyük bir eforla doldurmaya çalışsa da Taylan'ın eksikliği maçın her saniyesinde hissedildi! Yeşil-Mavililer ile oynanan karşılaşma öncesinde yıldız futbolcunun oynamadığı 3 mücadelenin 2'sinde puan kaybeden Aslan, Taylan'sız yine kazanamadı.

Bir kez daha kanıtladı

Milli oyuncunun forma giymediği Ankaragücü ve Rize maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılan Cim Bom, Antalya'yla berabere kalırken, yalnızca Kasımpaşa karşısında galibiyet alabildi. Bu istatistik de Ta ylan'ın, Sarı-Kırmızılılar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



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