Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini uzattı.
Sarı kırmızılı ekip, TFF'ye yaptığı bildiride Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Taylan Antalyalı, Galatasaray'da çıktığı 102 maçta forma giyerken 2 gol, 8 asistlik katkı sağladı.
Sarı kırmızılı ekip, TFF'ye yaptığı bildiride Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Taylan Antalyalı, Galatasaray'da çıktığı 102 maçta forma giyerken 2 gol, 8 asistlik katkı sağladı.