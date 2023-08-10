Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Samsunspor'a kiralanan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini uzattı
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10 Ağustos 2023 16:23
Galatasaray, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini uzattı.

Sarı kırmızılı ekip, TFF'ye yaptığı bildiride Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Taylan Antalyalı, Galatasaray'da çıktığı 102 maçta forma giyerken 2 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

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