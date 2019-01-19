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Galatasaray taraftarları: "Transfer nerede?"

Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

Galatasaray taraftarları: 'Transfer nerede?'
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19 Ocak 2019 18:33
Galatasaray'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.

Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskaşn Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.

GALATASARAY'IN FORVET TRANSFERİ AÇIKLAMASI

Galatasaray, forvet transferi ile ilgili son yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi siteden yaptığı açıklamada, "Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" ifadeleri yer almıştı.

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