Galatasaray taraftarları: 'Transfer nerede?'

GALATASARAY'IN FORVET TRANSFERİ AÇIKLAMASI

Galatasaray'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskaşn Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.Galatasaray, forvet transferi ile ilgili son yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.Sarı-kırmızılı ekibin resmi siteden yaptığı açıklamada, "Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" ifadeleri yer almıştı.