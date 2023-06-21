Galatasaray taraftarları şampiyonluğu deniz dibinde kutladı

Fethiye'de taraftarlar, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluğu denizin dibinde kutladı. Mauro Icardi için de özel pankart açıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarları şampiyonluğu deniz dibinde kutladı
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21 Haziran 2023 12:52
Galatasaray'ın bu yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde pankartlı kutlama yaptı.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yetkilileri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu su altında kutlamak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, su altında "Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız" yazılı pankart açtı. Etkinlikte "Şampiyon Galatasaray" yazısı ve Mauro Icardi'nin fotoğrafı yer aldı.

Diktaş, AA muhabirine, kendisinin de Galatasaraylı olduğunu, takımının şampiyonluğunu deniz dibinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



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