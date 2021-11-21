Galatasaray taraftarları derbiye akın etti!

Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar, derbiye büyük ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarları derbiye akın etti!
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21 Kasım 2021 19:31
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta Galatasaray taraftarları, tribünleri tamamen doldurdu.

Derbi biletlerine yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, satışa çıkmasından kısa süre sonra biletleri tüketti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Nef Stadı'nda 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekledi.

Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.


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