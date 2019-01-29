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Galatasaray taraftarının transfer çağrısı

Galatasaray taraftarları, Boluspor maçı öncesinde yönetime forvet çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Galatasaray taraftarının transfer çağrısı
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29 Ocak 2019 20:26
Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçı öncesinde transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

FATİH TERİM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Müsabaka başlamadan önce Terim'i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda takımının başında sahaya çıktı.



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