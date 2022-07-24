Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanacak.
Teknik patron Okan Buruk ve yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ile Leo Dubois, ilk kez Nef Stadı'nda taraftarların karşısına çıkacak.
Hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkaran Aslan, evinde kazanıp moral depolamak istiyor.
Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanacak.
Teknik patron Okan Buruk ve yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ile Leo Dubois, ilk kez Nef Stadı'nda taraftarların karşısına çıkacak.
Hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkaran Aslan, evinde kazanıp moral depolamak istiyor.
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