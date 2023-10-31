Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya destek!

Galatasaray taraftarı, Lösemi hastası olduğunu açıklayan Wanda Nara'ya destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya destek!
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31 Ekim 2023 12:12
Lösemi hastası olduğunu açıklayan Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından çok sayıda destek mesajı geldi.

Bir süredir mücadele ettiği hastalığın "Lösemi" olduğunu açıklayan Wanda Nara ve eşi Mauro Icardi'ye Galatasaraylı taraftarlar iki gündür binlerce geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Nara, kendisini yalnız bırakmayan Sarı-Kırmızılılar'a teşekkür etti.



 
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