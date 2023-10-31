Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya destek!

Lösemi hastası olduğunu açıklayan Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından çok sayıda destek mesajı geldi.
Bir süredir mücadele ettiği hastalığın "Lösemi" olduğunu açıklayan Wanda Nara ve eşi Mauro Icardi'ye Galatasaraylı taraftarlar iki gündür binlerce geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Nara, kendisini yalnız bırakmayan Sarı-Kırmızılılar'a teşekkür etti.
Bir süredir mücadele ettiği hastalığın "Lösemi" olduğunu açıklayan Wanda Nara ve eşi Mauro Icardi'ye Galatasaraylı taraftarlar iki gündür binlerce geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Nara, kendisini yalnız bırakmayan Sarı-Kırmızılılar'a teşekkür etti.