Galatasaray taraftarından Sparta Prag karşısında büyük destek!

Sparta Prag maçı biletlerini 1 dakikada tüketen Galatasaray taraftarı, Rams Park'ta harika bir atmosfer yarattı. Maç boyunca susmayan tribünler, bu zaferde büyük pay sahibi oldular.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Sparta Prag karşısında büyük destek!
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16 Şubat 2024 10:36
Galatasaray'ı, Avrupa macerasında taraftarı yine yalnız bırakmadı.

Sarı-kırmızılıların, Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag ile oynadığı mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sadece 1 dakika sonra tükenmişti. Rams Park'taki maçta, tribünlerin tamamı doluydu.

Tribünde yaklaşık 50 bin taraftar koltuklarındaki yerini almıştı. Daha ilk dakikadan itibaren Aslan'ın seyircisi, takımına olan desteğini yaptıkları tezahüratlarla gösterirken, bu destek son düdüğe kadar devam etti. Oyunun sürekli içerisinde olan Sarı-Kırmızılı futbolseverler, 12. Adam görevini kelimenin tam anlamıyla harika bir şekilde yerini getirmeyi başardı.

Mauro Icardi'nin galibiyeti getiren golüyle adeta kendinden geçen Rams Park'ta tribünler ve takım, galibiyeti doyasıya yaşadılar.

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