Galatasaray taraftarından Rizespor maçına yoğun ilgi

Galatasaray taraftarları, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösterdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Rizespor maçına yoğun ilgi
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25 Şubat 2022 12:32
Galatasaray'da taraftarların ligdeki kötü gidişata rağmen Çaykur Rizespor maçına ilgisi dikkat çekiyor.

İki kulüp arasında Oğulcan Çağlayan krizi ile başlayan sorunun, Gedson Fernandes'in bu kulübe kiralanması sonrası yeni bir boyut kazanmıştı.

İki kulüp arasında son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılılar yakın ilgi gösterdi.

Biletlerin satışı henüz iki gün önce başlarken, şimdiden 28 bininin satıldığı görüldü.

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