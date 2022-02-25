Galatasaray taraftarından Rizespor maçına yoğun ilgi

Galatasaray'da taraftarların ligdeki kötü gidişata rağmen Çaykur Rizespor maçına ilgisi dikkat çekiyor.



İki kulüp arasında Oğulcan Çağlayan krizi ile başlayan sorunun, Gedson Fernandes'in bu kulübe kiralanması sonrası yeni bir boyut kazanmıştı.



İki kulüp arasında son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılılar yakın ilgi gösterdi.



Biletlerin satışı henüz iki gün önce başlarken, şimdiden 28 bininin satıldığı görüldü.





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