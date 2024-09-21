Galatasaray taraftarından olay pankart!

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen ve Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı olay yaratan bir pankart açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray taraftarından olay pankart!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2024 15:27
Son güncelleme 21 Eylül 2024 15:30
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da derbi öncesi dikkat çeken bir pankarta imza attı.

Sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı ve Victor Osimhen ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı pankart şu şekilde;



Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezonun ikinci yarısındaki maçın ardından da Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan'ın yer aldığı bir pankart hazırlamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery