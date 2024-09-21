Galatasaray taraftarından olay pankart!

Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da derbi öncesi dikkat çeken bir pankarta imza attı.
Sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı ve Victor Osimhen ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı pankart şu şekilde;
Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezonun ikinci yarısındaki maçın ardından da Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan'ın yer aldığı bir pankart hazırlamıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı ve Victor Osimhen ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı pankart şu şekilde;
Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezonun ikinci yarısındaki maçın ardından da Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan'ın yer aldığı bir pankart hazırlamıştı.