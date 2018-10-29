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Galatasaray taraftarından meşaleli karşılama

Galatasaray taraftarı, Malatyaspor yenilgisinin ardından takımı İstanbul'da meşalelerle karşıladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray taraftarından meşaleli karşılama
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29 Ekim 2018 00:41
Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray takımını taraftarlar, havalimanında karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı'nda karşıladıkları teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, moral verdi.

Taraftarlar, uzun süre "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.



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