Galatasaray taraftarından meşaleli karşılama

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray takımını taraftarlar, havalimanında karşıladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı'nda karşıladıkları teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, moral verdi.
Taraftarlar, uzun süre "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı'nda karşıladıkları teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, moral verdi.
Taraftarlar, uzun süre "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın