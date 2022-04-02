Galatasaray taraftarından maça büyük akın

Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda ettikten sonra rotayı tamamen Süper Lig 'e çeviren Galatasaray, bugün Karagümrük karşısında kritik bir sınav verecek. Milli araya girilirken Gaziantep deplasmanından mağlup dönen Sarı-Kırmızılılar, ligde 15. sıraya kadar gerilemiş durumda. Tekrar kabus görmemek adına mutlaka kazanması gereken Cim Bom'un işi kolay olmayacak.



Başkan Burak Elmas ve kurmaylarının ibra olmamasıyla başlayan sancılı süreç Florya'ya yansımış durumda. Yönetimin 30 Nisan'da görevinin biteceği, Torrent'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu, oyuncuların ise moralsiz olduğu yerde, elini taşın altına koyan bir grup var. Galatasaraylı taraftarlar, takım hedefsiz kalmasına rağmen, Karagümrük maçına müthiş bir ilgi gösteriyor.



Maç saatine kadar tükenebilir



Bilet satışları, adeta derbi havasında geçiyor. 30 TL ile 400 TL arasında fiyatı değişen biletler kapış kapış satılıyor. Şu ana kadar 45 bin civarında bilet satılmış durumda. Bugün maç saatine kadar ilginin daha da artması halinde, Nef Stadı tam anlamıyla bir şölen yerine dönecek. Takımın bu belirsiz süreçten daha fazla yara almasını istemeyen Sarı-Kırmızılılar, tüm takıma maçın başından sonuna kadar destek vermeye hazırlanıyor.



Galatasaraylı futbolcuların taraftar desteğine sahada vereceği reaksiyon, kalan haftalarda takımı farklı bir noktaya taşıyabilir. Ancak sahada işlerin kötü gitmesi halinde, son dakikalarda bu desteğin yerini ciddi protestolara bırakması da olasılıklar arasında.





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