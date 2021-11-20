Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı!

Galatasaray'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.



Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor.



Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.





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