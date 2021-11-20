Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı!

2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünlere ev sahipliği yapacak olan Nef Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.

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Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı!
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20 Kasım 2021 09:43
Galatasaray'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor.

Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.


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