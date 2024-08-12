Galatasaray taraftarından Konyaspor'a tepki!

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılı takımın taraftarları, maç öncesi Konyaspor'un açıkladığı bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
Ev sahibi ekibin, 1820 TL olarak belirlediği deplasman tribünü fiyatları, Galatasaray taraftarını kızdırdı.
Birçok sarı kırmızılı taraftar, Konyaspor'un açıkladığı bu bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
İŞTE KONYASPOR'UN MAÇ İÇİN AÇIKLADIĞI BİLET FİYATLARI
Sarı kırmızılı takımın taraftarları, maç öncesi Konyaspor'un açıkladığı bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
Ev sahibi ekibin, 1820 TL olarak belirlediği deplasman tribünü fiyatları, Galatasaray taraftarını kızdırdı.
Birçok sarı kırmızılı taraftar, Konyaspor'un açıkladığı bu bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
İŞTE KONYASPOR'UN MAÇ İÇİN AÇIKLADIĞI BİLET FİYATLARI
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