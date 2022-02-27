Galatasaray taraftarından Gedson'a tepki!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken, Gedson Fernandes'e tepki geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi zemini kontrol etmeye çıkan eski oyuncusuna ıslıklarla tepki gösterdi.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, bu sezonun devre arasında ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Portekizli futbolcu, Temmuz ayından itibaren ise Beşiktaş forması giyecek.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi zemini kontrol etmeye çıkan eski oyuncusuna ıslıklarla tepki gösterdi.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, bu sezonun devre arasında ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Portekizli futbolcu, Temmuz ayından itibaren ise Beşiktaş forması giyecek.