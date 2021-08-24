Galatasaray taraftarından Diagne'ye moral!

Galatasaraylı taraftarlar, Mbaye Diagne'ye maçtaki etkili görüntüsünden ötürü lehte tezahüratlar yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye moral!
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24 Ağustos 2021 01:36
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve son 2 sezonda farklı takımlara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. Hatayspor müsabakasındaki istekli bir görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yüzüne sert bir top geldi.

Bunun ardından Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.


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