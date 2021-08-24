Galatasaray taraftarından Diagne'ye moral!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sevgi gösterilerinde bulundu.
Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve son 2 sezonda farklı takımlara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. Hatayspor müsabakasındaki istekli bir görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yüzüne sert bir top geldi.
Bunun ardından Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.
Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve son 2 sezonda farklı takımlara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. Hatayspor müsabakasındaki istekli bir görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yüzüne sert bir top geldi.
Bunun ardından Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.