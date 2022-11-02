Galatasaray taraftarından derbiye özel hazırlık

Galatasaray ve Beşiktaş, cumartesi günü zorlu bir randevuya çıkacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç merakla beklenirken sarı-kırmızılı yönetimin bilet satışını bugün yapması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından derbiye özel hazırlık
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02 Kasım 2022 13:52
Galatasaray ve Beşiktaş, cumartesi günü zorlu bir randevuya çıkacak.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç merakla beklenirken sarı-kırmızılı yönetimin bilet satışını bugün yapması bekleniyor.

Bu sezon her maçta tribünleri dolduran taraftarın Beşiktaş derbisi için de özel hazırlandığı öğrenildi.

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