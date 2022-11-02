Galatasaray taraftarından derbiye özel hazırlık

Galatasaray ve Beşiktaş, cumartesi günü zorlu bir randevuya çıkacak.



Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç merakla beklenirken sarı-kırmızılı yönetimin bilet satışını bugün yapması bekleniyor.



Bu sezon her maçta tribünleri dolduran taraftarın Beşiktaş derbisi için de özel hazırlandığı öğrenildi.



