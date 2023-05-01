Galatasaray taraftarından Bafetimbi Gomis tepkisi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile ilgili yaşanan kriz çözüme kavuşmuştu. Krizin çözülmesi sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Gomis'in kulübede olup oyuna alınmamasına tepki gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Bafetimbi Gomis tepkisi!
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01 Mayıs 2023 10:41
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in ağır eleştirdiği, daha sonra ise affedilen Bafetimbi Gomis, dün yedek kulübesindeydi.

Ancak 37 yaşındaki Fransız santrfor oyuna dahil edilmedi.

Sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar bu duruma tepki göstererek, "Gomis affedildiyse neden oynatılmıyor. Oyuna girseydi belki kazanacaktık" yorumları yaptı. 

 
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