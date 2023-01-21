Galatasaray'ın PFDK'den (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) aldığı tribün cezası da taraftarları durduramadı...Süper Lig'in 19. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Nef Stadı'ndaki 80 bloğun 40'ında yer alan taraftarların elektronik biletleri bloke edilince bugün oynanacak Antalyaspor maçında tribünlerin boş kalma tehlikesi ortaya çıkmıştı. Ancak korkulan olmadı; PFDK'nin yasağından tam 25 bin kombine sahibi taraftar etkilenecek olmasına karşın Galatasaray, Antalyaspor karşısında yine dolu tribünlere oynayacak.Bloke cezası nedeniyle stada giremeyecek olan kombine bilet sahibi taraftarlar, koltuklarını bir maçlığına kulübe devretti. Böylelikle hem tribünlerin boş kalmasının önüne geçildi hem de bu biletleri satan kulüp ekstra gelir elde etti. Bu sezon sahasında 45 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray, Antalyaspor karşısında da dolu tribünler önünde mücadele edecek.