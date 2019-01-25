Galatasaray taraftarı tepki gösterdi, Serdar transferi suya düştü

Serdar Aziz olayı arapsaçına döndü. İşte yaşananlar: F.Bahçe, 28 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Gözler oyuncunun menajerinin dün sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmeye çevrildi. Menajer Haluk Canatar, sabah saatlerinde yönetimle, oyuncunun geleceğini görüşmek için masaya oturdu.Serdar'ın kulüpte birikmiş 2.4 milyon Euro, kendisinin de 400 bin Euro alacağı vardı. Tarafların anlaştığı haberleri bir anda yayıldı. Bunun üzerine sosyal medyada G.Saray taraftarı,deyince yönetim akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, "Bonservis bedeli olmadan oyuncumuzu satmayacağız" diyerek feshi yalanladı.Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gündemi bu kadar gereksiz meşgul eden bir transfer görüşmesi daha önce yaşamadım. Abdurrahim Albayrak beni aradı. Şahsen bu ayrılıktan üzüntü duyduğunu söyledi. G.Saray'ın tabii ki, iyi bir tasarrufu var. Ayrılış şekliyle performansının ilgisi olmadığını biliyoruz. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz toplantılardan çıktıktan sonra her zaman kulübe bilgi vermişimdir. Artık bu sürecin Serdar açısından da daha fazla yıpratıcı bir hal almaması için bir konuşma yapıldı. Fesih işlemleri yarın (bugün) gerçekleşir.