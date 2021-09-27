Galatasaray taraftarı takımına sahip çıktı!

Galatasaray'da Alanyaspor maçında tribünlerden gelen tepkiler, Göztepe maçında desteğe dönüştü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray taraftarı takımına sahip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2021 10:09
Galatasaray taraftarı bu kez takıma sahip çıktı. Ligin 5. haftasındaki 1-0 kaybedilen Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan ve yuhalayan sarı- kırmızılılar dün kendisini affettirdi.

Maç öncesi teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular tribünlere çağrıldı. Tribünler, karşılaşma boyunca da hiç susmadı.

Cimbom, Göztepe karşısında 1-0 geriye düşse de bu kez protesto yerine destek vardı. Oyuncular da bu ilgiyi boşa çıkarmadı ikinci yarıda bulduğu iki golle galibiyete ulaştı ve taraftarlarını mutlu etti. Öte yandan Göztepe karşısında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Kötü sonuçların etkisiyle 15 bin Galatasaraylı maçıa geldi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.