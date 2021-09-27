Galatasaray taraftarı takımına sahip çıktı!

Galatasaray taraftarı bu kez takıma sahip çıktı. Ligin 5. haftasındaki 1-0 kaybedilen Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan ve yuhalayan sarı- kırmızılılar dün kendisini affettirdi.



Maç öncesi teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular tribünlere çağrıldı. Tribünler, karşılaşma boyunca da hiç susmadı.



Cimbom, Göztepe karşısında 1-0 geriye düşse de bu kez protesto yerine destek vardı. Oyuncular da bu ilgiyi boşa çıkarmadı ikinci yarıda bulduğu iki golle galibiyete ulaştı ve taraftarlarını mutlu etti. Öte yandan Göztepe karşısında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.



Kötü sonuçların etkisiyle 15 bin Galatasaraylı maçıa geldi.



