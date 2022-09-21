Galatasaray taraftarı Süper Lig'de zirvede!

Süper Lig'in ilk 7 haftası itibarıyla statta en çok izlenen 5 karşılaşma içerisinde Galatasaray , ilk 3'te zirveyi kimseye bırakmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın taraftarları, Nef Stadı'nda takımlarına tam destek verdi.



İlk sırada; 46.674 seyircisiyle Galatasaray-Konyaspor mücadelesi yer aldı. İkinci 45.152 ile Galatasaray-Giresunspor ve üçüncü 43.783'le Galatasaray Gaziantep FK karşılaşmaları oldu.



Bu üç maçı Fenerbahçe 'nin Kadıköy'deki karşılaşmaları takip etti; Kanarya'nın Adana Demirspor'la oynadığı maçı 41.686 kişi, Alanyaspor sınavını da 39.520 taraftar izledi.





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