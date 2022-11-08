Galatasaray seyirci sayılarında ezeli rakiplerine fark atmış durumda. Bu sezon Nef Stadı'nda oldukça yüksek bir ortalamayla maçlara çıkan Sarı-Kırmızılılar, son Beşiktaş derbisinde 50 bin 237 sayısına ulaşarak, 50 bin barajını geçen ilk karşılaşmaya ev sahipliği yapmış oldu. Üstelik Süper Lig'de bu sezon en çok seyircinin yer aldığı 5 karşılaşma da Galatasaray'a ait. İlk sıradaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini, yine Cim Bom'un ev sahibi olduğu Nef Stadı'nda 46 bin 925 seyirciyle Konyaspor, 45 bin 152 seyirciyle Giresunspor, 44 bin 256 kişiyle Alanyaspor ve 43 bin 783 kişiyle Gaziantep maçları takip ediyor.



Tek yenilgi Giresun maçında



Aslan, her maçında en yüksek seyirci sayılarına ulaştığı Nef Stadı'nda bu sezon ilk olarak Giresun'u konuk etti ve tek golle mağlup oldu. Ardından 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep'i 2-1 yenen Cim Bom, sonrasında namağlup Konyaspor'u yine 2-1 mağlup etti. 2-0 öne geçtiği Alanyaspor mücadelesinde 10 kişi kaldıktan sonra sahadan 2-2 berabere ayrılan SarıKırmızılı ekip, evinde son olarak Beşiktaş'ı 2-1 devirmeyi başardı. Cim Bom'un bir sonraki iç saha mücadelesi, Dünya Kupası arası sonrasında İstanbulspor ile oynanacak.







