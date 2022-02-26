Galatasaray taraftarı rekora koşuyor!

Galatasaralı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına büyük ilgi gösteriyor.
Yönetimin bilet fiyatlarını da düşük tutmasıyla sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu'nda rekor sayıda seyirciyle maça çıkacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezonlarda eski Rize Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamalarıyla ipler gerilmiş, Oğulcan transferinde kriz zirveye tırmanmıştı. Tahir Kıran'ın da aynı tutuma devam etmesi ve Gedson transferi iki kulüp arasında köprüleri attı.
Yönetimin bilet fiyatlarını da düşük tutmasıyla sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu'nda rekor sayıda seyirciyle maça çıkacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezonlarda eski Rize Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamalarıyla ipler gerilmiş, Oğulcan transferinde kriz zirveye tırmanmıştı. Tahir Kıran'ın da aynı tutuma devam etmesi ve Gedson transferi iki kulüp arasında köprüleri attı.