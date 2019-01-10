'Galatasaray taraftarı, Marcao'yu çok sevecek; Melo gibi...'

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'yu, Portekizli futbol yazarı Luis Rocha Rodrigues, Milliyet'e değerlendirdi. 22 yaşındaki stoperin sürekli kendisini geliştiren bir isim olduğunu belirten Rodrigues, mücadeleci ve kararlı yapısıyla sarı-kırmızılıların savunmadaki direncini artıracağı yorumunu yaptı.Portekizli gazeteci şu ifadeleri kullandı:"Marcao genç bir stoper ve Portekiz'de kendisini çok geliştirdi. Geçen sezona Rio Ave'de iyi başladı. Ancak sezon ortasında büyük bir dram yaşadı, kardeşini kaybetti. Bunun ardından ilk 11'deki yerini verdi. Forma giydiği zamanlarda yoğun bir duygusal karmaşa yaşıyordu. Gördüğü üç kırmızı kartla ligde en çok kırmızı kart gören futbolcuydu. Bu sezon ise Chaves'te yeniden kendine geldi, adeta rehabilite oldu. Takım iyi oynamasa da, iyi sonuçlar almasa da o iyi futbol oynadı. Stephen Eustaquio ile birlikte takımın en iyi iki isminden bir tanesiydi. Marcao hızlı ve güçlü bir futbolcu. Rakibe müdahaleden kaçınmayan, yerinde hamlelerle top kazanan bir stoper. İkili mücadelelerde oldukça başarılı. Rakip futbolcuyla girdiği ikili mücadeleyi kaybettiğini görmek zor. Savunmacılar için oyunu okuma çok önemlidir. Bence kendisinin bu yönü hayli gelişkin. Geriden oyun kurmada, tekniği iyi olan sol ayağının da avantajını kullanıyor. Belki çok uzun boylu değil ancak zamanlamasını iyi ayarlayarak bu açığını kapıyor.""Agresifliği, temas oyunundan kaçmaması, mücadeleci yapısı rakibe olan baskısıyla vatandaşı Felipe Melo'yu hatırlatıyor. Galatasaray taraftarları için özel bir isim olan Melo'nun stoperdeki hali gibi. Takımın savunma direncini artıracak ve Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir isim olacaktır."Luis Rocha Rodrigues, Porto zamanlarından yakından tanıdığı Galatasaraylı Maicon'u da tartıya çıkardı:"Marcao, Maicon'un yerini dolduracak hatta daha iyisini yapacak kapasiteye sahip. Sadece üst düzey rekabetçi bir ligde neler yapacağının henüz çok belli olmaması soru işareti. Ancak Portekiz'deki performansından, bir iki yıl içinde Maicon'dan daha iyi bir futbolcu olabilecek potansiyele sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Galatasaray'ın yeni bir penaltıcı kazandığını da eklemeliyiz çünkü kendisi Chaves'in bir çok penaltısını kullanan isimdi."Sarı-kırmızılıların, Portekiz Premier Ligi takımlarından Chavez'den kadrosuna kattığı Marcao bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekti. En çok ikili mücadele kazananlar listesinde bu sezon zirveye çıkmayı başaran 22 yaşındaki futbolcu 16 maçta şans bulurken, 2 kez de rakip ağları havalandırdı.Maç başına 7.8 ikili mücadele kazanma ortalaması tutturan Marcao, top kapma girişimlerinin ise %84'ünde olumlu sonuç aldı. Brezilyalı stoper ayrıca maç başına 5.8 top uzaklaştırma, 5.4 de sahipsiz top kazanma ortalamalarıyla görev yaptı.