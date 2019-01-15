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Galatasaray taraftarı, isyan noktasında!

5 aydır forvet alınamaması ve transfer yapılmadan takımdaki isimlerle yolların ayrılması Galatasaray taraftarlarını isyan noktasına getirdi. Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi suçlamaya başladı.

Kaynak: Güneş
Galatasaray taraftarı, isyan noktasında!
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15 Ocak 2019 09:30
Galatasaray taraftarları isyan bayrağını açtı… Sezon başında Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından forvet transferi yapamayan ve takımın lige tek golcü ile başlamasına neden olan yönetim, devre arasında da henüz somut bir adım atamadı.

5 aydır takıma bir golcü kazandıramayan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla takımdaki tek santrfor olan Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakarak satış listesine koydu.

ÖNCE GARRY, SONRA BELHANDA

Forvet transferi yapamayan G.Saray yönetimi, devre arası transfer dönemi başlar başlamaz, yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'i 9 milyon euroya sattı. Buradan gelecek parayla iki golcü alınacağı söylendi ancak ocak ayı transfer döneminin bitmesine 15 gün kala hala santrfor transferi yapılamadı.

Yönetim, Rodrigues'in yerine orta alana bir isim alamadan en önemli oyuncusu Younes Belhanda için de Al Ittihad'la 9 milyon euroya el sıkıştı.

FERNANDO DA GİDİCİ

Rodrigues ve Belhanda gibi isimlerin ardından Fernando'nun da PSG'ye transferinin an meselesi olması Sarı-Kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

Özellikle sosyal medyada tepki patlaması yaşandı. Beklenen transferlerin gelmemesi karşısında yönetimi topa tutan taraftarlar, "Aylardır bu taraftarı camiayı oyalıyorsunuz. Bu işi yapamayacaksanız çekin gidin" mesajları paylaştılar. Yapılan Marcao transferi ise taraftarların yatışması için asla yeterli olmadı.

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