Galatasaray taraftarı işbaşında

İstanbulspor ile i Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar bugün de takımını yalnız bırakmayacak.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray taraftarı işbaşında
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16 Mayıs 2023 11:32
Galatasaray taraftarları bugün de takımlarının yanında olacak.

14 bine yakın seyirci kapasiteli Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk Galatasaray taraftarına 12 bin koltuk ayrıldı. Satışa çıkan biletlerin tamamı kısa sürede tükendi.

Nef Stadı'nda bu sezon rekorlar kıran sarı- kırmızılılar maç öncesi de Florya giderek takımlarına moral desteği verecek. 

 
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