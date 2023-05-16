Galatasaray taraftarları bugün de takımlarının yanında olacak.
14 bine yakın seyirci kapasiteli Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk Galatasaray taraftarına 12 bin koltuk ayrıldı. Satışa çıkan biletlerin tamamı kısa sürede tükendi.
Nef Stadı'nda bu sezon rekorlar kıran sarı- kırmızılılar maç öncesi de Florya giderek takımlarına moral desteği verecek.
14 bine yakın seyirci kapasiteli Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk Galatasaray taraftarına 12 bin koltuk ayrıldı. Satışa çıkan biletlerin tamamı kısa sürede tükendi.
Nef Stadı'nda bu sezon rekorlar kıran sarı- kırmızılılar maç öncesi de Florya giderek takımlarına moral desteği verecek.