Galatasaray taraftarı, Falcao'yu sildi!

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın forvet hattında Mustafa Muhammed'in görev alması isteniyor.
Galatasaray taraftarının en büyük buluşma noktası Webaslan.com'da düzenlenen "Galatasaray'da ileri uçta kim oynamalı?" şeklinde düzenlenen ankette 20 bin oy kullanıldı.
Ankete katılanların %56'sı Mustafa Muhammed'in Galatasaray'ın birinci forveti olması gerektiği yönünde oy kullandı. Mbaye Diagne %30, yeni transfer %10 oy alırken; Radamel Falcao'ya verilen oy oranının %4'te sınırlı kalması dikkat çekti.
Galatasaray taraftarının en büyük buluşma noktası Webaslan.com'da düzenlenen "Galatasaray'da ileri uçta kim oynamalı?" şeklinde düzenlenen ankette 20 bin oy kullanıldı.
Ankete katılanların %56'sı Mustafa Muhammed'in Galatasaray'ın birinci forveti olması gerektiği yönünde oy kullandı. Mbaye Diagne %30, yeni transfer %10 oy alırken; Radamel Falcao'ya verilen oy oranının %4'te sınırlı kalması dikkat çekti.