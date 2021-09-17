Galatasaray taraftarı dinledi, bilet fiyatları düşüyor

Galatasaray, taraftarlardan gelen talepler üzerine bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray seninle güzel! Pandemi koşulları bizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü. Takımımız ve stadımız seni özledi... Takımımızın yanında olabilesin diye, Aytemiz Alanyaspor maçından başlamak üzere, taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda bilet fiyatlarımızı yeniden düzenliyoruz. Galatasaray seni yanında görmek istiyor. Haydi büyük Galatasaray taraftarı; HES kodunu ve biletini al, destekle tribünde Aslanları!" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan bilet fiyatları da açıklandı ve en düşük bilet 80 TL, en pahalı bilet ise 780 TL olarak öne çıktı.