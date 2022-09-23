Dursun Özbek'le yeni bir sayfa açan Galatasaray'da taraftarlar da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Nef Stadı'nda seyirci rekorları kırıldı. Her şey 12 Haziran'daki kongreyle başladı.



Özbek, Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Güçlü bir liste oluşturan, taraftarların sevgilisi Erden Timur'u da yanına alan Özbek, işe takımı Okan Buruk'a emanet ederek başladı.



Takıma tarihinin en kötü derecesini (13) yaşatan kadro dağıtılırken ardından Erden Timur sazı eline aldı ve İcardi, Mata, Torreira, Oliveira gibi dünya çapında isimleri bir bir Galatasaray'a getirdi. Bu dev operasyon takıma küsen sarıkırmızılı taraftarları da coşturmaya yetti de arttı bile...



Loca ve kombineler tam anlamıyla kapışılırken Başkan Dursun Özbek, ''Maçlara taraftarımızın ilgisi çok büyük. Biz sizleri ve Galatasaray'ın değerli taraftarını memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını da alıyoruz, kapalı gişe oynuyoruz. Kombine satışlarımız bitti, hala talepler geliyor.



Loca için bir arkadaşımız aradı ama localar da bitti" açıklaması yaptı. 44 bin kombine satan Galatasaray'da satışa çıkan biletler de anında tüketilmeye başladı ve bu durum rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Bu sezon 52 bin kapasiteli Nef Stadı'da oynanan 3 maça 135 bin sarı-kırmızılı taraftar giderken 45 bin seyirci ortalaması elde edildi.



Giresun maçını 45, Gaziantep FK mücadelesini 44 ve Konyaspor karşılaşmasını 47 bin kişi Aslantepe'de izledi.



Bu maçlar aynı zamanda bu sezon 4 büyükler arasında en çok izlenen 3 karşılaşma oldu. Ayrıca en yüksek seyirci ortalamasını yakalayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 bine yakın fark attı.



Bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Gece yarılarına kadar oyuncu izlemeler, bizi bugünlere getirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mayıslar bizimdir" ifadesini kullandı.



ZİRVE ÇOK YAKIN



"Aslanlar sahada tribünler ayakta; 90 dakika taraftar arkanda" bu sezon gerçek oldu. Kabus gibi geçen bir sezonun ardından adeta küllerinden doğan sarı-kırmızılılar, son 3 maçını kazanarak Süper Lig'de averajla ikinci sıraya yerleşti.



1 Ekim'de Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray eğer sahadan galibiyetle ayrılırsa rakibini geçerek ligin zirvesine yerleşecek.



WES: UNUTULMAZ



Desibel rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren sarı-kırmızılı taraftarlar için efsanevi isim Wesley Sneijder, "Real ve İnter'de Şampiyonlar Ligi kupası kazandım ama Galatasaray'da yaşadım.



Arena'da sahaya ilk çıktığımda tribünlerin çığlıklarını ömrüm boyunca unutamam. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı bende çok özel bir yere sahip" ifadesini kullanmıştı.



İSTANBULSPOR MAÇINA AKIN



Bu sezon transferleri saatlerce bekleyen ve büyük bir coşkuyla kapılarda karşılayan Galatasaraylı taraftarlar sadece Süper Lig maçlarına değil hazırlık maçlarına da büyük ilgi gösteriyor.



Sarı-kırmızılı ekip, milli arada yarın İstanbulspor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da oynanacak maçın biletlerine büyük ilgi gösterilirken Nef Stadı'nın bu maçta da tamamen dolması bekleniyor.









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