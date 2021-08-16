Galatasaray taraftarı 4 transfer daha istiyor!

Galatasaray taraftarı, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar yönetimden en az 2 transfer daha bekliyor.Galatasaray taraftarının buluşma noktasıüzenlenen "Başkan olsan kaç transfer daha yaparsın" anketinde 21 bin 590 oy kullanıldı.Kullanılan oyların %52'sinde Galatasaray'ın 2-4 transfer daha yapması gerektiği yönünde oy kullanıldı.Galatasaray Yönetimi'nin +5 transfer daha yapması gerektiğini düşünenlerin oranının %42'i olması ise dikkatlerden kaçmadı.