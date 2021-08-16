Galatasaray taraftarı 4 transfer daha istiyor!

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı yönetimden 4 transfer daha bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarı 4 transfer daha istiyor!
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16 Ağustos 2021 12:44
Galatasaray taraftarı, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar yönetimden en az 2 transfer daha bekliyor.

Galatasaray taraftarının buluşma noktası Webaslan.com'da düzenlenen "Başkan olsan kaç transfer daha yaparsın" anketinde 21 bin 590 oy kullanıldı.

Kullanılan oyların %52'sinde Galatasaray'ın 2-4 transfer daha yapması gerektiği yönünde oy kullanıldı.

Galatasaray Yönetimi'nin +5 transfer daha yapması gerektiğini düşünenlerin oranının %42'i olması ise dikkatlerden kaçmadı.


 


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