Galatasaray taraftarı 1764 gün sonra Trabzon'da!

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 0-0 berabere aklırken, sarı kırmızılı takımın taraftarı da 1764 gün sonra Trabzon'da tribünde yerini aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray taraftarı 1764 gün sonra Trabzon'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2022 10:45
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterirken tribünler tamamen doldu.

Sezonun ilk büyük karşılaşmasında Trabzonspor'un talebi ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı.

Son olarak 29 Ekim 2017'de Trabzon deplasmanında maç izleyebilen sarı kırmızılı taraftarların 1764 günlük hasretleri sona erdi.


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ