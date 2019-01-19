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Galatasaray taraftarı 148 gündür forvet bekliyor

Galatasaray'da sezon başında Gomis'iin ayrılışından sonra oluşan forvet eksiği 148 gündür devam ediyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray taraftarı 148 gündür forvet bekliyor
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19 Ocak 2019 13:57
Sezon başında 29 gol atıp 'krallık' tacını takan Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Ardından başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'e iki golcü sözü vermişti.

Gelir-gider tablosu yanlış hesaplandığı için golcü transferi yapamayan G.Saray, tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamış, devreyi de Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlamıştı.

Aslan'ın Gomis gittikten sonraki 148 günlük dönemde forvet transferlerini bitirmesi bekleniyordu ancak 2. devrenin başlangıcına yetişmedi. Aslan'ın bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında forveti Sinan Gümüş olacak. Taraftar bu duruma büyük tepki gösteriyor

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