Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti camiada hayal kırıklığı yaratırken, skorun yanı sıra savunmada verilen açıklar, hücumda organizasyonundaki eksikler ve top kayıpları da üzüntü yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada taç atışlarında bile, zorlandı.



Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde taç antrenörü Sargon Duran göreve başlamıştı. Florya'da mesaisine start veren Avusturyalı çalıştırıcı, futbolculara detaylı taç çalışması yaptırdı. Cim Bom'un bu özel çalışmanın ardından çıktığı maçta bazı pozisyonlarda taç atışı kullanmakta bile zorlanması dikkat çekti.



Kayseri karşılaşmasında sol çizgide Kazımcan, sağ çizgide ise Sacha Boey taç atışı kullanmakta sıkıntılar yaşadı. İki futbolcu da pas verecek arkadaşlarını bulmakta güçlük çekerken, uzun süre topu ellerinden çıkaramayarak oyuna sokmakta zorlandı.



SARGON DURAN'DAN AÇIKLAMA



Sargon Duran, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da gerçekleştirdiği taç antrenmanına yönelik detayları paylaştı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ve taçlarda gelişme olduğunu savunan Duran "Teorik ünitenin ardından Mertens, Mata, Oliveira gibi isimlere 15 dakikalık bir konuşmayla taç atışlarını anlattım. Yusuf Demir ile de kısa bir diyaloğumuz oldu. Doğru teknik sayesinde bazı oyuncular topu öncekinden beş metre daha uzağa atabildiler" dedi.



