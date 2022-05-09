Galatasaray sutopunda şampiyon!

Galatasaray U17 Kadın Sutopu Takımı 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray sutopunda şampiyon!
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09 Mayıs 2022 13:16
Galatasaray U17 Kadın Sutopu Takımı, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. 

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan Türkiye Sutopu Federasyonu 2021-2022 sezonu 1. lig 2. devre müsabakaları ilk maçında Adana Büyükşehir Belediye'yi 31-9 yenen sarı-kırmızılılar ikinci maçında ODTÜ'yü 11-6, üçüncü maçında ise İzmir Büyükşehir Belediye'yi 12-8 yenerek sezonu şampiyon tamamladı.

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