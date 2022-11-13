Galatasaray, sutopunda çeyrek finale yükseldi

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Ydraikos'u 18-15 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, Slovakya'nın Novaky kasabasında düzenlenen organizasyonda gruptaki ikinci maçını da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Galatasaray, grupta üçüncü maçını pazar İspanya temsilcisi Tenerife Echeyde ile oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Slovakya'nın Novaky kasabasında düzenlenen organizasyonda gruptaki ikinci maçını da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Galatasaray, grupta üçüncü maçını pazar İspanya temsilcisi Tenerife Echeyde ile oynayacak.
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