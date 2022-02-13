Galatasaray şut rekoru kırdı, 1 golde kaldı!

Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray şut rekoru kırdı, 1 golde kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2022 12:59
90 dakika sonunda Aslan sahadan 1 puanla ayrılsa da, en azından oyundaki gelişim gelecek haftalar için olumlu sinyal verdi.

Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynadı. Rakip kaleyi 26 kez yoklayan Sarı-Kırmızılı ekip, ayrıca 2021-2022 sezonunda Altay maçından sonra 40 kezle rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı geride bıraktı.

Artık evde huzur yok!

Sarı-Kırmızılı ekibin Ali Sami Yen'deki puan kayıpları devam ediyor. Şampiyon olduğu sezonlarda domine ettiği iç saha maçlarında artık kazanmaktan çok kayıp veren Cim Bom, ligde kendi evinde13 mücadeleye çıktı, sadece 2 kez kazandı. 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, böylece en ağır yarayı taraftarının önünde aldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.