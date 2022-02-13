Galatasaray şut rekoru kırdı, 1 golde kaldı!

90 dakika sonunda Aslan sahadan 1 puanla ayrılsa da, en azından oyundaki gelişim gelecek haftalar için olumlu sinyal verdi.



Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynadı. Rakip kaleyi 26 kez yoklayan Sarı-Kırmızılı ekip, ayrıca 2021-2022 sezonunda Altay maçından sonra 40 kezle rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı geride bıraktı.



Artık evde huzur yok!



Sarı-Kırmızılı ekibin Ali Sami Yen'deki puan kayıpları devam ediyor. Şampiyon olduğu sezonlarda domine ettiği iç saha maçlarında artık kazanmaktan çok kayıp veren Cim Bom, ligde kendi evinde13 mücadeleye çıktı, sadece 2 kez kazandı. 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, böylece en ağır yarayı taraftarının önünde aldı.





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