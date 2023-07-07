Galatasaray, Süper Lig ekibine kiralayacak! İşte talipleri

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar böyleye büyük bir başarıya imza attı.
Cimbom'da yaşanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırırken sarı kırmızılılar gelecek sezon için kolları sıvadı.
GÜÇLÜ KADRO KURMAK İSTİYOR
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor. Cimbom'da bir yandan ise kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Bu anlamda takıma katılacak isimler ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline geldi. Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden birisi ise 22 yaşındaki Mathias Ross.
2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Danimarkalı futbolcu geride kalan sezon fazla forma şansı bulamadı.
TALİPLERİ VAR
Takımdaki durumu tartışma konusu haline gelen futbolcuyla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı stopere Süper Lig'den birçok teklif geldiği öğrenildi.
Adana Demirspor, Samsunspor ve Başakşehir'in ilgilendiği 22 yaşındaki stoperin Süper Lig'den bir kulübe kiralık olarak gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ROSS KİMDİR
Mathias Ross futbola ülkesi Danimarka'nın Aalborg takımının altyapısında başladı. Ardından Aalborg A takımına yükselmeyi başardı. 2022 yazında ise Süper Lig devlerinden Galatasaray ile el sıkıştı.
Cimbom'da yaşanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırırken sarı kırmızılılar gelecek sezon için kolları sıvadı.
GÜÇLÜ KADRO KURMAK İSTİYOR
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor. Cimbom'da bir yandan ise kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Bu anlamda takıma katılacak isimler ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline geldi. Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden birisi ise 22 yaşındaki Mathias Ross.
2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Danimarkalı futbolcu geride kalan sezon fazla forma şansı bulamadı.
TALİPLERİ VAR
Takımdaki durumu tartışma konusu haline gelen futbolcuyla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı stopere Süper Lig'den birçok teklif geldiği öğrenildi.
Adana Demirspor, Samsunspor ve Başakşehir'in ilgilendiği 22 yaşındaki stoperin Süper Lig'den bir kulübe kiralık olarak gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ROSS KİMDİR
Mathias Ross futbola ülkesi Danimarka'nın Aalborg takımının altyapısında başladı. Ardından Aalborg A takımına yükselmeyi başardı. 2022 yazında ise Süper Lig devlerinden Galatasaray ile el sıkıştı.