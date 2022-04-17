Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, 18 Nisan Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karş karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.



Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.



- Sahasındaki son 3 maçı kazandı



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.



- Feghouli oynayamayacak



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.



Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.



Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.





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