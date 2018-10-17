  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..

Galatasaray Süper Kupa'yı kaybetti

Geçen sezon EuroCup'ı kazanarak gururlandıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Süper Kupa maçında Euroleague şampiyonu Ekaterinburg'a 79-40 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray Süper Kupa'yı kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 19:06
FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Galatasaray'ı 79-40 yenen Rus ekibi UMMC Ekaterinburg kazandı.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Galatasaray, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasına gidilirken farkı 8 sayıya (38-30) indirdi.

Üçüncü periyodu 60-36 üstünlükle tamamlayan UMMC Ekaterinburg, son 10 dakikada potasında yalnızca 4 sayı gördüğü maçı 79-40 kazandı.

UMMC Ekaterinburg böylece 2013 ve 2016'dan sonra kupayı 3. kez müzesine götürdü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için