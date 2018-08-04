Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.
Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın, Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın, Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın