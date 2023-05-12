Galatasaray, Sultanlar Ligi'ni 6. sırada tamamladı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'incilik mücadelesindeki ikinci maçta Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenildi.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Bursa temsilcisi, sezonu 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise 6. basamakta bitirdi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural)
Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Milanova)
Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 23-25
Süre: 101 dakika (22, 22, 25, 32)
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Bursa temsilcisi, sezonu 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise 6. basamakta bitirdi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural)
Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Milanova)
Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 23-25
Süre: 101 dakika (22, 22, 25, 32)