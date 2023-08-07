Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı
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07 Ağustos 2023 14:47
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray altyapısına 2016'da giren 22 yaşındaki sol bek, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da kiralık olarak forma giydi.

Süleyman Luş, Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Ahlatcı Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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