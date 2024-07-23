Galatasaray, Sude Yılmaz ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, altyapısından yetişen 2002 doğumlu genç oyuncusu Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Sude Yılmaz ile sözleşme yeniledi
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23 Temmuz 2024 17:11
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sude Yılmaz'a 2024-25 sezonunda Galatasaray Çağdaş Faktoring formasıyla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 2002 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, EuroCup Women'da ise 8 maçta forma giymişti.

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